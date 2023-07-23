Ｘゲームで赤間２位、西矢３位　米国大会スケボー女子ストリート

2023年7月23日 11時26分 （共同通信）
　Ｘゲーム米国大会スケートボード女子ストリート決勝で、自己最高の２位に入った赤間凜音＝２２日、ロサンゼルス近郊（ゲッティ＝共同）

　Ｘゲーム米国大会スケートボード女子ストリート決勝で、自己最高の２位に入った赤間凜音＝２２日、ロサンゼルス近郊（ゲッティ＝共同）

  • 　Ｘゲーム米国大会スケートボード女子ストリート決勝で、自己最高の２位に入った赤間凜音＝２２日、ロサンゼルス近郊（ゲッティ＝共同）
  • 　Ｘゲーム米国大会スケートボード女子ストリート決勝で３位に入った西矢椛＝２２日、ロサンゼルス近郊（ゲッティ＝共同）
　【ロサンゼルス共同】Ｘゲーム米国大会第２日は２２日、ロサンゼルス近郊で行われ、スケートボード女子ストリート決勝は赤間凜音が８７・６６点で自己最高の２位に入った。東京五輪金メダルの西矢椛（サンリオ）が８６・６６点で３位。前田日菜は４位だった。
　自転車ＢＭＸフリースタイル・パークで昨年の世界選手権覇者の中村輪夢（ウイングアーク１ｓｔ）は決勝に進めなかった。

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