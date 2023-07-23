元日本代表の川澄が新潟入り　サッカー女子ＷＥリーグ

2023年7月23日 11時47分 （共同通信）
　川澄奈穂美＝２０１４年２月

　川澄奈穂美＝２０１４年２月

　サッカー女子のＷＥリーグの新潟は２３日、元日本代表の川澄奈穂美（３７）が加入すると発表した。８日に米女子プロリーグＮＷＳＬゴッサムからの退団が発表されていた。川澄は新潟を通じ「サッカー選手として新潟のために全身全霊で闘います」とコメントした。

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