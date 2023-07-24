佐藤琢磨は２５位　インディカー第１２戦

2023年7月24日 13時43分 （共同通信）
　２５位の佐藤琢磨（右）＝ニュートン（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　２５位の佐藤琢磨（右）＝ニュートン（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　自動車のＮＴＴインディカー・シリーズ第１２戦は２３日、米アイオワ州ニュートンで決勝が行われ、佐藤琢磨（ホンダ）は２５位だった。今季はオーバル（楕円）コースでのレースにスポット参戦しており、４戦目の出場。
　ジョセフ・ニューガーデン（米国、シボレー）が２連勝で今季４勝目、通算２９勝目を挙げた。（共同）

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