ドイツ、６―０でモロッコに大勝　サッカー女子Ｗ杯第５日

2023年7月24日 20時14分 （共同通信）
　サッカー女子Ｗ杯、１次リーグのモロッコ戦でゴールを決めたドイツのクララ・ビュール＝２４日、メルボルン（ＡＰ＝共同）

　サッカー女子Ｗ杯、１次リーグのモロッコ戦でゴールを決めたドイツのクララ・ビュール＝２４日、メルボルン（ＡＰ＝共同）

　【クライストチャーチ（ニュージーランド）共同】サッカーの女子ワールドカップ（Ｗ杯）第５日は２４日、オーストラリアのメルボルンなどで１次リーグの３試合が行われ、４大会ぶり３度目の優勝を狙うＨ組のドイツがモロッコに６―０で大勝した。
　Ｇ組はイタリアがアルゼンチンに１―０で勝った。Ｆ組はブラジル―パナマを実施。今大会はニュージーランドとの共催。

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