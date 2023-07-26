【午前】９時６分、官邸。７分、報道各社のインタビュー。１０分、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、原和也内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長。２７分、自民党本部。３０分、党役員会。４８分、元宿仁同党本部事務総長。１０時１分、官邸。１９分、政府与党政策懇談会。３１分、上月良祐同党フラワー産業議員連盟事務局長、沢田将信全国花みどり協会会長。５０分、与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチーム座長の小野寺五典同党安全保障調査会長。秋葉剛男国家安全保障局長同席。１１時２７分、国際協力機構（ＪＩＣＡ）の田中明彦理事長。３７分、秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官。４９分、原内閣情報官。５９分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。

【午後】１時４６分、広島市の松井一実市長、母谷龍典市議会議長。２時１２分、ギルデイ米海軍作戦部長の表敬。２９分、清水博、稲垣精二新旧生命保険協会会長。木原官房副長官同席。４７分、根本匠衆院予算委員長。３時１９分、宮沢洋一自民党税制調査会長。５７分、経済財政諮問会議。４時４５分、臨時閣議。６時２４分、公邸。



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