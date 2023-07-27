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大熱戦制し慶応V 5年ぶり19回目＜高校野球・神奈川＞
第１０５回全国高校野球選手権神奈川大会は二十六日、横浜市の横浜スタジアムで決勝を行い、慶応が...
7月27日
避難所情報発信… あの手この手
◆横浜駅周辺の電子看板に 帰宅困難対策 市が９事業者と連携
災害時に横浜駅周辺の帰宅困...
副代表など新役員 立憲民主党神奈川県連が選定
立憲民主党県連は二十六日、横浜市中区で定期大会を開き、新たな副代表に牧山弘恵参院議員、雨笠裕治川崎市...
寒川町長選3人目 新田さん出馬表明 横浜市の政治団体代表
八月二十二日告示、二十七日投開票の寒川町長選で、横浜市の政治団体代表新田雅哉さん（６３）が二十六日、...
図書館などへの指定管理者制度考える 市民団体が30日と8月9日に高津市民館で催し
川崎市内の全市民館と幸、宮前、麻生の各図書館に指定管理者制度を導入する市教育委員会の方針を受け、二つ...
視覚障害者のスマホ活用支えて NPO法人がボランティア養成講座 高津市民館で8月4日
視覚障害者らの交流支援をしているＮＰＯ法人「川崎市視覚障害者福祉協会」は８月４日、高津市民館で、視覚...