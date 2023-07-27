川崎市は二十六日、定点把握している市内六十一医療機関での一週間（十七～二十三日）の新型コロナウイルスの患者報告数は六百九十人だったと発表した。一医療機関あたりの患者数は一一・三一人で、九・七九人だった前週に比べて増えた。増加は八週連続。

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