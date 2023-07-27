寒川町長選3人目　新田さん出馬表明　横浜市の政治団体代表

2023年7月27日 07時38分
　八月二十二日告示、二十七日投開票の寒川町長選で、横浜市の政治団体代表新田雅哉さん（６３）が二十六日、出馬の考えを明らかにした。取材に対し「周りの自治体と比べても活性化させるポテンシャルがあるのに発展させていない。寒川を活性化させたい」と話した。
　町長選には現職の木村俊雄町長（７３）と杉崎隆之町議（５８）が立候補を表明している。（砂上麻子）

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