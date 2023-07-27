岸田首相の一日 7月26日（水）
2023年7月27日 08時06分
【午前】９時３５分、官邸。４３分、松山政司自民党参院政審会長。１０時４分、左藤章元同党衆院議員。２７分、山本信夫日本薬剤師会会長。５６分、半導体関連シンポジウム向けビデオメッセージ収録。１１時５６分、東京・赤坂のＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京。中国料理店「花梨」で同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、松野博一官房長官と会食。
【午後】１時１０分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「富士の間」で日本公認会計士協会定期総会に出席し、あいさつ。２４分、官邸。５１分、斉藤鉄夫国土交通相、佐竹敬久秋田県知事、穂積志秋田市長と大雨災害に関するオンライン会議。２時１２分、月例経済報告関係閣僚会議。３時１分、国家安全保障会議。２９分、西村康稔経済産業相。３２分、浅川雅嗣アジア開発銀行総裁、神田真人財務官。５６分、中谷元・首相補佐官。４時１６分、斎藤健法相、川原隆司法務事務次官。４５分、湯崎英彦広島県知事、松井一実広島市長から新規ダム整備など治水対策に関する要望書受け取り。５時６分、谷公一国土強靱化（きょうじんか）担当相、森昌文首相補佐官、岡村次郎内閣官房国土強靭化推進室次長。４４分、和田政宗自民党参院議員。６時５４分、東京・銀座の日本料理店「新ばし金田中」。加藤勝信厚生労働相、横倉義武元日本医師会会長と会食。９時３２分、公邸。
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