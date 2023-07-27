メッツの千賀滉大投手

米大リーグで日本人投手の次回登板が２６日、各球団から発表され、メッツの千賀滉大は２７日午後７時１０分（日本時間２８日午前８時１０分）開始の本拠地でのナショナルズ戦に決まった。パドレスのダルビッシュ有は２９日午後５時４０分（同３０日午前９時４０分）開始のレンジャーズ戦に、８勝目を懸けて先発する。（共同）

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