メッツ千賀の次回登板は２８日　大リーグ、ダルビッシュは３０日

2023年7月27日 08時29分 （共同通信）
　メッツの千賀滉大投手

　メッツの千賀滉大投手

　米大リーグで日本人投手の次回登板が２６日、各球団から発表され、メッツの千賀滉大は２７日午後７時１０分（日本時間２８日午前８時１０分）開始の本拠地でのナショナルズ戦に決まった。パドレスのダルビッシュ有は２９日午後５時４０分（同３０日午前９時４０分）開始のレンジャーズ戦に、８勝目を懸けて先発する。（共同）

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