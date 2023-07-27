公明、維新代表の発言に苦言　「合意形成が政治の役割」

2023年7月27日 12時06分 （共同通信）
　北側一雄氏

　北側一雄氏

　公明党の北側一雄副代表は２７日の記者会見で、共産党を「日本からなくなったらいい政党だ」とした日本維新の会の馬場伸幸代表の発言に、苦言を呈した。「考え方が違うからといって、なくなっていいとは思っていない。多様な意見があるのが政治の世界。いかに合意形成を図るかが政治の大事な役割だ」と述べた。

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