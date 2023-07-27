北側一雄氏
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首相、福岡・久留米の土石流視察 大雨被害「不安取り除く」
岸田文雄首相は２７日午前、福岡県に入り、今月発生した九州北部大雨の被災地を視察した。土石流に遭った久...
7月27日
岸田首相の一日 7月26日（水）
【午前】９時３５分、官邸。４３分、松山政司自民党参院政審会長。１０時４分、左藤章元同党衆院議員。２７...
性被害、男性・男児向けの相談窓口設置へ ジャニー氏の問題背景に 政府が緊急対策
子どもや若者が被害者となる性犯罪・性暴力問題で、政府は26日に緊急対策を取りまとめた。子どもに接する...
マイナ保険証、与党からも延期論が噴出 来秋の現行保険証廃止、トラブル続発でも政府は方針変えず
マイナンバー制度に絡むトラブルが相次いでいることを受け、参院地方創生・デジタル特別委員会は26日、閉...
7月26日
駐米大使、山田氏で調整 政府、近く閣議決定へ
政府が冨田浩司駐米大使（６５）を交代させ、後任に外務省の山田重夫外務審議官（５９）を起用する方向で調...
原発再稼働の事故対策費を消費者が負担？経産省、新制度で公的支援を検討 有識者会議で報告
経済産業省は26日、脱炭素に効果のある発電所の新設を支援するため来年導入する制度の対象に、再稼働を目...