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キャリア官僚の募集開始、人事院 「１９歳以上」に引き下げ後初
人事院は２７日、キャリアと呼ばれる国家公務員総合職の２０２３年度採用試験のうち、教養区分の募集を２８...
7月27日
久留米の激甚災害指定「早期に」 首相、福岡大雨の被害視察
岸田文雄首相は２７日午前、福岡県に入り、今月発生した九州北部大雨の被災地を視察した。土石流に遭った久...
マイナ保険証延期論に慎重 公明「その段階にない」
公明党の北側一雄副代表は２７日の記者会見で、来年秋に健康保険証を廃止しマイナンバーカードに一本化する...
公明、維新代表の発言に苦言 「合意形成が政治の役割」
公明党の北側一雄副代表は２７日の記者会見で、共産党を「日本からなくなったらいい政党だ」とした日本維新...
岸田首相の一日 7月26日（水）
【午前】９時３５分、官邸。４３分、松山政司自民党参院政審会長。１０時４分、左藤章元同党衆院議員。２７...
性被害、男性・男児向けの相談窓口設置へ ジャニー氏の問題背景に 政府が緊急対策
子どもや若者が被害者となる性犯罪・性暴力問題で、政府は26日に緊急対策を取りまとめた。子どもに接する...