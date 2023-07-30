バスケ男子は日本航空初Ｖ　高校総体、女子は京都精華

2023年7月30日 15時59分 （共同通信）
　女子決勝で桜花学園を破り２連覇を達成し、笑顔で写真に納まる京都精華学園の選手ら＝北海きたえーる

　女子決勝で桜花学園を破り２連覇を達成し、笑顔で写真に納まる京都精華学園の選手ら＝北海きたえーる

　全国高校総体（インターハイ）第９日は３０日、札幌市の北海きたえーるなどで行われ、バスケットボール決勝で男子は日本航空（山梨）が東山（京都）を７６―６０で破って初優勝した。女子は京都精華学園が桜花学園（愛知）に８８―６５で快勝し、２年連続２度目の頂点に立った。
　サッカー女子は決勝で藤枝順心（静岡）が聖和学園（宮城）を３―０で下し、７年ぶり２度目の優勝を果たした。

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