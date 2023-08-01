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東京円、１４２円台半ば
１日午前の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４２円台半ばで取引された。
午前１０時現在は前日...
8月1日
６月求人倍率、１・３０倍に低下 失業率は２・５％に改善
厚生労働省が１日発表した６月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月を０・０１ポイント下回る１・３０倍で...
ＮＹ円、１４２円台前半
【ニューヨーク共同】週明け７月３１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前週末比１円０...
ＮＹ株続伸、１００ドル高 米経済先行き警戒感緩和
【ニューヨーク共同】週明け７月３１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、前週末比１...
剰余金が3兆円超え それでも「外為特別会計で防衛増税先送り」が簡単に行かない理由
財務省は31日、外国為替資金特別会計（外為特会）の2022年度の剰余金が、想定より多い3兆4758億...
「本当に達成できるのか」から1カ月で… 安倍政権の「2%物価目標」を日銀が受け入れた経緯が明らかに
日銀は31日、2013年1〜6月の金融政策決定会合の議事録をホームページで公表した。第2次安倍政権か...