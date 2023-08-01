松川るい氏
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視察？観光？ 自民党女性局長の「エッフェル塔ポーズ」に批判が殺到 渡航費の原資は税金では…
自民党女性局長の松川るい参院議員らがフランスへ海外視察旅行に行き、SNSで観光旅行の記念撮影のような...
8月1日
ふるさと納税、総額９６５４億円 ２２年度、３年連続で最高更新
ふるさと納税制度に基づく自治体への２０２２年度の寄付総額は、前年度比１３５２億円増の９６５４億円とな...
ポストコロナ時代、支え合いを ２３年版の厚生労働白書
加藤勝信厚生労働相は１日の閣議に、２０２３年版の厚生労働白書を報告した。「つながり・支え合いのある地...
岸田首相の一日 7月31日（月）
【午前】９時２分、羽田空港。１０時２３分、全日空３８３便で米子空港。５６分、鳥取県日吉津村の子育て支...
剰余金が3兆円超え それでも「外為特別会計で防衛増税先送り」が簡単に行かない理由
財務省は31日、外国為替資金特別会計（外為特会）の2022年度の剰余金が、想定より多い3兆4758億...
日米韓、拡大抑止強化へ 首脳会談で北朝鮮戦略を共有
日米韓３カ国は、米ワシントン近郊の大統領山荘キャンプデービッドで８月１８日に開催する首脳会談で、米国...
7月31日