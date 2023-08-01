自民、松川女性局長を注意　フランス研修中の写真に批判

2023年8月1日 11時03分 （共同通信）
　松川るい氏

　松川るい氏

　自民党の小渕優子組織運動本部長は、フランス研修中に撮影した写真が投稿先の交流サイト（ＳＮＳ）上で「観光旅行のようだ」と批判を浴びた松川るい女性局長を注意した。松川氏が１日、党本部で記者団に明らかにした。「軽率だったと反省している」と語った。
　松川氏は、パリの観光名所、エッフェル塔前でポーズを取った写真をＳＮＳに投稿。批判を浴びたため、写真を削除した。

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