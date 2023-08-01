関連キーワード
ＮＹ円、１４３円台前半
【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時４０分現在、前日比８８銭円安ドル...
8月1日
10時間勤務なのに「休憩なし」も 3割超「賃金定めず」 家事を代行する労働者の実態 厚労省調査
家事労働者が労働基準法の適用例外になっている問題で、厚生労働省は1日、働き手を対象にした実態調査の結...
月給とボーナス、増額勧告へ 国家公務員一般職、２年連続
人事院は１日、２０２３年度の国家公務員給与改定で、一般職の月給とボーナス（期末・勤勉手当）を引き上げ...
国債利回り９年ぶり高水準 財政負担増加の可能性
財務省が１日実施した１０年物国債の入札で、平均落札利回りが０・５９４％と、２０１４年６月以来約９年ぶ...
航空大手２社、業績が急回復 ４～６月期、旅客大幅増
航空大手２社の２０２３年４～６月期連結決算が１日出そろい、日本航空とＡＮＡホールディングス（ＨＤ）の...
万博の海外展示館遅れで折衷案 日本協会、プレハブ建て売りも
２０２５年大阪・関西万博の海外パビリオン建設が遅れている問題で、万博を運営する日本国際博覧会協会が、...