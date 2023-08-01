ＮＹ株、続伸

2023年8月1日 23時29分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸して始まった。午前１０時現在は前日比８７・９９ドル高の３万５６４７・５２ドルを付けた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は６９・４３ポイント安の１万４２７６・５９。
　企業の堅調な決算発表が続いているのを背景に、米経済の先行きに対する楽観的な見方が広がり、買い注文が優勢となった。ただダウ平均は高値警戒感もあり、値動きは限られた。

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