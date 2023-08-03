ロ７―５日（３日）　ロッテ３連敗で止める

2023年8月3日 22時02分 （共同通信）
　５回ロッテ２死一塁、角中が右中間に勝ち越しの三塁打を放つ＝ＺＯＺＯマリン

　５回ロッテ２死一塁、角中が右中間に勝ち越しの三塁打を放つ＝ＺＯＺＯマリン

　ロッテが連敗を３で止めた。２―２の五回に角中の適時三塁打などで３点を勝ち越し、六回は平沢のこの日２本目となるソロなどで加点。西野は七回途中まで５失点ながら８勝目を挙げた。日本ハムは終盤追い上げたが届かなかった。

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