【午前】９時９分、官邸。３０分、西村康稔経済産業相、斉藤鉄夫国土交通相、岡田直樹万博相、木原誠二官房副長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、鯰博行外務省経済局長、経産省の飯田祐二事務次官、藤木俊光官房長。１０時１分、牧島かれん自民党国際協力調査会長からアフリカ支援に関する提言書受け取り。１１時１０分、全国町村会の吉田隆行、棚野孝夫、田島健一正副会長。

【午後】０時９分、斉藤国交相、後藤茂之経済再生担当相と昼食。１時、松本剛明総務相、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、松野博一、木原、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、藤井官房副長官補、デジタル庁の二宮清治デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志事務次官、山野謙自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。３１分、松野官房長官。３７分、河野デジタル相。２時１５分、海部篤外務省軍縮不拡散・科学部長、厚労省の大島事務次官、大坪寛子健康局長。３時５分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。１９分、原内閣情報官。２２分、谷公一防災担当相、木原、磯崎、栗生各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、榎本健太郎厚労省医政局長、大林正典気象庁長官。６時１分、記者会見。７時５分、包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）機構準備委員会のフロイド事務局長と電話会談。５１分、東京・赤坂の日本料理店「赤坂浅田」。自民党の遠藤利明総務会長、石破茂元幹事長と会食。９時４３分、公邸。



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