首相、秋本氏事件に遺憾表明　「国民の疑念招く事態」

2023年8月6日 12時38分 （共同通信）
　記者会見する岸田首相＝６日午前、広島市

　記者会見する岸田首相＝６日午前、広島市

  • 　記者会見する岸田首相＝６日午前、広島市
  • 　岸田文雄首相
　岸田文雄首相は６日、広島市で記者会見し、自民党を離党した秋本真利衆院議員が日本風力開発側から多額の資金を受領したとされる事件に関し「国民の疑念を招くような事態になったことについては大変遺憾に感じている」と述べた。
　事件が政権運営に与える影響については「政府の政策実行に支障をもたらすことがないように、政府一丸となって取り組んでいかなければならない」と強調した。

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