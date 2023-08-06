核兵器禁止会議にオブザーバーで　公明代表、日本参加を訴え

2023年8月6日 12時41分 （共同通信）
　公明党の山口那津男代表は６日、広島市で記者会見し、１１月の核兵器禁止条約第２回締約国会議に、日本がオブザーバー参加すべきだと訴えた。「岸田文雄首相は核兵器禁止条約を全否定しているわけではなく、ゴールと評価している。ゴールに近づくための努力がオブザーバー参加だ」と強調した。

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