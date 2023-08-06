泉氏、秋本氏の議員辞職を要求　「政務官を辞任し離党したのに」

2023年8月6日 13時10分 （共同通信）
　記者団の取材に応じる立憲民主党の泉代表＝６日午後、広島市

　記者団の取材に応じる立憲民主党の泉代表＝６日午後、広島市

　立憲民主党の泉健太代表は６日、日本風力開発側から多額の資金を受領したとされる事件に関し、自民党を離党した秋本真利衆院議員に議員辞職するよう求めた。広島市内で記者団に「外務政務官を辞任し、離党までしたのに議員辞職はしないのはどういう意味か。早急に説明する必要がある」と述べた。

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