高円宮賜杯第四十三回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント（全日本軟式野球連盟、東京新聞など主催）は六日、東京・神宮球場などで１回戦１９試合があった。

関東勢は東京第１代表のレッドサンズ、第２代表の不動パイレーツ、千葉代表の八日市場中央スポーツ少年団が勝ち上がり、埼玉代表の泉ホワイトイーグルスは初戦で敗れた。

３年連続４度目の出場のレッドサンズは、藤森一生主将（６年）が先発。最速１２４キロの速球などを武器に里庄町少年野球クラブ（岡山）打線を完璧に抑えた。打撃でも先制点につながる二塁打を放つなど、攻守にわたる活躍でチームを引っ張った。

チーム最高成績は、昨年のベスト８だった。藤森主将は「みんなが自分の背中について来るようなプレーがしたかった。全国制覇を狙いたい」と意気込んだ。

七日には２回戦１６試合が神宮球場などである。 （鈴木秀樹、榊原大騎）

▽１回戦

松山ＮＯＲＴＨク（愛媛） ８－４ 宇佐北部ク（大分）

レッドサンズ（東京） ４－０ 里庄町少年ク（岡山）

野沢浅間キングス（長野） ５－０ 泉ホワイトイーグルス（埼玉）

新家スターズ（大阪） ８－２ 館野学童ク（石川）

八日市場中央スポーツ少年団（千葉） ５－３ 大田スポーツ少年団（島根）

大崎ジュニアドラゴン（宮城） ８－２ 神田エーススポーツ少年団（高知）

越前ニューヒーローズ（福井） １３－１２ 伊勢田ファイターズ（京都）

宮崎鷹黒スポーツ少年団（宮崎） １１－３ 宮ノ下スポーツ少年団（鳥取）

洋野ク（岩手） ２－０ 勝山エンゼルス（山口）

藍住南タイガーススポーツ少年団（徳島） ４－０ 浮孔小（奈良）

横堀マイティ・ノース（秋田） ７－６ 三島ゴールデンイーグルス（静岡）

丸亀城東少年ク（香川） ８－３ 八戸ク（青森）

北名古屋ドリームス（愛知） ９－２ 川副少年（佐賀）

不動パイレーツ（東京） ４－０ 弓削キング（熊本）

四箇郷少年ク（和歌山） ４－３ 胎内フレンズＪｒ（新潟）

大里シャークス（沖縄） １３－７ 中標津ホルスタイン（北海道）

常磐スポーツ少年団（福島） ５－３ 深川一已バトルス（北海道）

川内サンダース（鹿児島） １２－２ 小国ビーグルズ（山形）

光友ヴィクトリー（福岡） ６－３ 中条少年ク（広島）

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