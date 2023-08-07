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首相、長崎平和式典の参列見送り 原爆の日、台風影響で縮小開催
松野博一官房長官は７日の記者会見で、長崎市で９日の「原爆の日」に開かれる平和祈念式典が台風６号接近の...
8月7日
処理水放出、８月下旬にも 政府、日米韓会談後に決定
政府が、東京電力福島第１原発の処理水を巡り、８月下旬から９月前半の期間に海洋放出を開始する方向で検討...
岸田首相の一日 8月6日（日）
【午前】７時４９分、広島市中区の平和記念公園。８時、原爆死没者慰霊式・平和祈念式に参列し、献花、あい...
岸田首相、核廃絶の決意表現がトーンダウン 広島原爆の日にまた核禁条約に言及せず…サミットの成果は強調
岸田文雄首相は6日、広島市の平和記念式典でのあいさつで、5月の先進7カ国首脳会議（G7広島サミット）...
投票率全国ワースト２３・７６％ 埼玉知事選、酷暑も影響か
６日投開票の埼玉県知事選の投票率は過去最低の２３・７６％で、全国の知事選でも最低記録を更新した。これ...
埼玉知事に大野元裕氏が再選 与野党相乗り、２新人破る
任期満了に伴う埼玉県知事選は６日投開票の結果、無所属現職大野元裕氏（５９）が、共産党県委員会書記長の...
8月6日