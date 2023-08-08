【午前】１０時１分、官邸。９分、鈴木史朗長崎市長と電話。１４分、古屋圭司自民党衆院議員。３４分、鈴木俊一金融担当相、木原誠二官房副長官、金融庁の栗田照久長官、油布志行総合政策局長、堀本善雄政策立案総括審議官、井藤英樹企画市場局長。４５分、鈴木金融担当相。１１時、小倉将信男女共同参画・女性活躍担当相。４０分、同党「身寄りのない高齢者（おひとりさま）等の身元保証等を考える勉強会」の上川陽子会長らによる申し入れ。

【午後】０時５分、斎藤健法相、岡田直樹沖縄北方担当相と昼食。１時２８分、公邸。長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典向けビデオメッセージ収録。５３分、官邸。２時、川本裕子人事院総裁から人事院勧告。３７分、東京・南池袋の豊島区役所。３時１分、豊島区民社会福祉協議会関係者らと意見交換。高際みゆき区長同席。３７分、報道各社のインタビュー。４時１０分、官邸。４３分、ウクライナ独立記念日向けなどのビデオメッセージ収録。６時１５分、イランのアブドラヒアン外相の表敬。７時２分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」。宴会場「コリアンダー」で「スポーツで日本を元気にする会」に出席し、あいさつ。室伏広治スポーツ庁長官、遠藤利明自民党総務会長同席。４４分、公邸。



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