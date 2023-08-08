任期満了に伴う千葉県の柏市議選（定数三六）が六日投開票され、新議員が決まった。当日有権者数は三十五万四千九百十七人。投票率は３１・４５％（前回３４・２２％）で過去最低となった。

内訳は現職二十八人、新人八人。党派別では公明七人、自民五人、共産四人、立民三人、維新二人、れいわ、社民、市民ネットワーク・かしわ、諸派各一人、無所属十一人。新人二十人を含む五十人が立候補する激戦となり、最下位当選の現職と次点の新人の得票差は二票だった。（林容史）

◆柏市議選確定得票（定数３６－候補５０）

当 ５，５５４ 岡田智佳 立現

当 ４，９５１ 林紗絵子 ネ現

当 ４，６６４ 桜田慎太郎 自現

当 ４，５９３ 内田博紀 無現

当 ３，７８０ 北村和之 無現

当 ３，５５７ 永山智仁 立新

当 ３，３１０ 佐藤浩 維現

当 ２，９８７ 阿比留義顕 自現

当 ２，９０９ 渡辺裕二 無新

当 ２，８２７ 小川百合子 公現

当 ２，８２５ 塚本竜太郎 公現

当 ２，８００ 中島俊 公現

当 ２，７８６ 助川忠弘 自現

当 ２，７２３ 若狭朋広 れ新

当 ２，７２０ 福元愛 無現

当 ２，６９３ 渡部和子 共現

当 ２，６６３ 小川学 維新

当 ２，５１９ 古川隆史 無現

当 ２，３９３ 松本寛道 無現

当 ２，３７９ 山田一一 無現

当 ２，３６３ 小松幸子 公現

当 ２，３２４ 林伸司 公現

当 ２，２１０ 後藤浩一郎 自現

当 ２，１３９ 橋口幸生 公現

当 ２，１０６ 鈴木清丞 社現

当 ２，０９６ 田中晋 公現

当 ２，０９４ 伊藤誠 立新

当 ２，０８３ 平野光一 共現

当 ２，０１１ 円谷憲人 自現

当 １，９２１ 末永康文 無現

当 １，９０８ 村越誠 無現

当 １，８５４ 渡辺晋宏 諸新

当 １，８４０ 武藤美津江 共現

当 １，７３２ 田口康博 共新

当 １，６２８ 上橋しほと 無新

当 １，５７６ 坂巻重男 無現

１，５７４ 榊原アリーゼ 無新

１，４５４ 矢沢英雄 共現

１，４１１ 米谷昌紀 無新

１，０１９ 藤田学 無新

１，００５ 綾部正太郎 無新

９６５ 石井昭一 無現

８８１ 佐藤史健 無新

７８１ 佐藤恵子 無新

６６５ 及川雄也 無新

６６３ 瀬川豊 無新

４９２ 中村之菊 無新

４５１ 金原直行 無新

３５２ 清水友朗 無新

３５２ 石田謙二 無新



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