花巻東が２回戦進出　全国高校野球第３日

2023年8月8日 10時31分 （共同通信）
　花巻東―宇部鴻城　４回裏花巻東無死二塁、佐々木麟が左前に先制打を放つ＝甲子園

　花巻東―宇部鴻城　４回裏花巻東無死二塁、佐々木麟が左前に先制打を放つ＝甲子園

　全国高校野球選手権大会第３日は８日、甲子園球場で１回戦が行われ、花巻東（岩手）が宇部鴻城（山口）に４―１で勝って２回戦へ進んだ。
　花巻東は佐々木麟の適時打などで五回までに４―０とリードし、先発の小松が九回途中まで１失点と好投した。
　第２試合は前橋商（群馬）とクラーク（北北海道）が対戦。

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