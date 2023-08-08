全国高校野球選手権大会第３日は８日、甲子園球場で１回戦が行われ、花巻東（岩手）が宇部鴻城（山口）に４―１で勝って２回戦へ進んだ。

花巻東は佐々木麟の適時打などで五回までに４―０とリードし、先発の小松が九回途中まで１失点と好投した。

第２試合は前橋商（群馬）とクラーク（北北海道）が対戦。



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