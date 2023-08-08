前橋商１―７クラーク　クラーク、犠打生かす

2023年8月8日 15時30分 （共同通信）
　前橋商戦で１失点完投のクラーク・新岡＝甲子園

　前橋商戦で１失点完投のクラーク・新岡＝甲子園

　クラークは５犠打を決めて揺さぶった。七回に送りバントと暴投で走者が進み、失策で勝ち越し。八回は犠打で好機をつくり、２失策に乗じて鈴木の２点二塁打など５得点で突き放した。新岡はストライク先行で打たせて取り、１０安打１失点で完投した。
　前橋商は毎回安打ながら三回の小池の適時打による１点のみ。終盤の守備の乱れが痛かった。

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