【午前】８時５５分、官邸。９時３４分、神田真人財務官。１０時１分、閣議。１４分、松本剛明総務相、加藤勝信厚生労働相、河野太郎デジタル相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、藤井健志官房副長官補、デジタル庁の二宮清治デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長、村上敬亮国民向けサービスグループ長、総務省の内藤尚志事務次官、山野謙自治行政局長、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。５２分、稲村建男石川県議ら。西田昭二自民党衆院議員同席。１１時２６分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、海部篤軍縮不拡散・科学部長、船越健裕アジア大洋州局長、河辺賢裕北米局長、中込正志欧州局長。

【午後】０時２分、松本総務相、永岡桂子文部科学相と昼食。１時１分、小池百合子東京都知事と防災政策などに関する意見交換。２時１１分、マイナンバー情報総点検本部。３時、アフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）関連イベント向けなどのビデオメッセージ収録。３６分、岡野正敬官房副長官補、原和也内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。４時、林芳正外相、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、船越アジア大洋州局長、河辺北米局長。５０分、秋葉国家安全保障局長。７時２４分、公邸。



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