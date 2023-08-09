ＤｅＮＡが大勝した。一回に宮崎の適時打で先制すると、牧が三、四、六回に３打席連続で適時打を放つなど着実に加点した。バウアーは７回を４安打無失点、１０三振を奪って８勝目を挙げた。中日は投打ともに振るわなかった。

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