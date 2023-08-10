全日本学童野球　関東3チーム　4強入り

2023年8月10日 07時02分
準々決勝で勝利し、試合終了のあいさつに集まるレッドサンズの選手たち＝９日、東京都世田谷区の駒沢球場で（鈴木秀樹撮影）

準々決勝で勝利し、試合終了のあいさつに集まるレッドサンズの選手たち＝９日、東京都世田谷区の駒沢球場で（鈴木秀樹撮影）

　高円宮賜杯第四十三回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント（全日本軟式野球連盟、東京新聞など主催）は九日、準々決勝が東京都大田区の大田スタジアムなどであった。レッドサンズ（東京第１）、不動パイレーツ（東京第２）、八日市場中央スポーツ少年団（千葉）の関東勢３チームが４強入りした。　（鈴木秀樹）

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