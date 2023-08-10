参院会派「ＮＨＫ党」に　政治家女子４８党から変更

2023年8月10日 11時55分 （共同通信）
　斉藤健一郎氏

　斉藤健一郎氏

　参院会派「政治家女子４８党」は１０日、会派名を「ＮＨＫから国民を守る党」に変更したと参院事務局に届けた。
　政治家女子４８党では人事を巡る対立が続いている。党名についても、同会派の斉藤健一郎参院議員らが９日、「ＮＨＫから国民を守る党」に変更する方針を決めた。

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