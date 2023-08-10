日６―５西（１０日）　日本ハムが連敗脱出

2023年8月10日 21時14分 （共同通信）
　５回日本ハム１死満塁、清宮が勝ち越しの左犠飛を放つ＝エスコンフィールド

　５回日本ハム１死満塁、清宮が勝ち越しの左犠飛を放つ＝エスコンフィールド

　日本ハムが連敗を４で止めた。３―３と追い付かれた直後の五回に失策にも乗じて攻め立て、清宮の犠飛、万波の適時打などで３点勝ち越した。根本が５回３失点で今季初勝利。西武は与座が試合をつくれず、追い上げも届かなかった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧