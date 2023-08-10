日本ハムが連敗を４で止めた。３―３と追い付かれた直後の五回に失策にも乗じて攻め立て、清宮の犠飛、万波の適時打などで３点勝ち越した。根本が５回３失点で今季初勝利。西武は与座が試合をつくれず、追い上げも届かなかった。

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