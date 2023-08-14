日大三は一回に二宮の二塁打で追い付き、六回１死二塁、森山の二塁打で勝ち越した。ともに送りバントを得点に結び付け、接戦を制した。二回途中から登板の安田は先頭打者を確実に打ち取り、相手に反撃を許さなかった。

鳥栖工は三回２死二、三塁を逃すなど、決定打を欠いた。古沢は打たれた六回、１００球を超えて制球が甘くなった。



関連キーワード スポーツ