鳥栖工―日大三 ６回裏日大三１死二塁、森山が中堅に適時二塁打を放つ。捕手松延晶＝甲子園
関連キーワード
女子テニス青山、柴原組が優勝 ナショナルバンク・オープン
女子テニスのナショナルバンク・オープンは１３日、モントリオールで行われ、ダブルスの青山修子（近藤乳業...
8月14日
大谷、９試合ぶりの４１号 千賀９勝目、藤浪初セーブ
【ヒューストン共同】米大リーグは１３日、各地で行われ、エンゼルスの大谷はヒューストンでのアストロズ戦...
テニス、西岡が男子単２回戦へ バレールに勝利
テニスのウエスタン・アンド・サザン・オープンは１３日、シンシナティで行われ、男子シングルス１回戦で西...
松山英樹、６５で１６位 米男子ゴルフ最終日
【メンフィス（米テネシー州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第１戦、フェデックス・セントジュード選手権...
日大三が３回戦へ 高校野球第９日
全国高校野球選手権大会第９日は１４日、甲子園球場で２回戦が行われ、日大三（西東京）が鳥栖工（佐賀）に...
長谷部フル出場、堂安は終盤まで サッカーのドイツ杯１回戦
サッカーのドイツ・カップは１３日、各地で１回戦が行われ、アイントラハト・フランクフルトの長谷部誠は７...