【午前】９時５分、官邸。６分、外務省の岡野正敬、森健良新旧事務次官、船越健裕、山田重夫新旧外務審議官、文部科学省の藤原章夫、柳孝新旧事務次官、藤江陽子文科審議官。省ごと個別に面会。３０分、西村康稔経済産業相、片岡宏一郎経産省福島復興推進グループ長。５０分、市川恵一、岡野正敬新旧官房副長官補。１０時１分、閣議。１１時１０分、東京・三番町の千鳥ケ淵戦没者墓苑。献花。１９分、東京・北の丸公園の日本武道館。５１分、全国戦没者追悼式。

【午後】０時５２分、官邸。１時４０分、林芳正外相、木原誠二官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、船越、小野啓一両外務審議官、鯰博行アジア大洋州局長、有馬裕北米局長、中込正志欧州局長、神田真人財務官、芹沢清防衛審議官。２時５５分、秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、鯰アジア大洋州局長。３時２７分、木原、磯崎仁彦、栗生俊一各官房副長官、村田隆内閣危機管理監、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、大林正典気象庁長官。４時３７分、東京・日本橋室町の日本橋三越本店。買い物。５時１１分、公邸。



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