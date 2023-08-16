東京・日の出町議選（定数一四）は十五日告示され、現職九人、新人六人、元職一人の計十六人が立候補を届け出た。党派別では、無所属十二人、公明二人、立憲民主一人、都民ファースト一人。投開票は二十日。

町選管によると、十四日現在の選挙人名簿登録者数は一万三千五百八十八人。開票は午後九時から町役場で行われる。（昆野夏子）

◆日の出町議選 立候補者

（定数１４－候補１６）＝届け出順

浜中映慈 ５２ 無現

木住野智行 ５７ 無現

平野隆史 ６５ 無現

鈴木正彦 ５１ 都新

東亨 ５９ 無現

牧野喜代志 ７２ 無新

嘉倉治 ６５ 公現

縄井貴代子 ５０ 公現

下向辰法 ７０ 立新

浜中直樹 ５６ 無現

萩原隆旦 ７６ 無元

玉井大 ５２ 無新

川脇敏徳 ６０ 無現

相沢守 ３４ 無新

大沢弘子 ６１ 無現

塙康平 ３２ 無新

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