北條が日本勢最高の２０位　トライアスロンテスト大会

2023年8月18日 18時54分 （共同通信）
　トライアスロンの北條巧

　トライアスロンの北條巧

　【パリ共同】トライアスロンのパリ五輪代表選考会を兼ねたテスト大会が１８日、パリ市内の本番会場で行われ、男子は北條巧（ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本）が日本勢最高の２０位だった。小田倉真は２８位、古谷純平（ともに三井住友海上）は４３位、ニナー賢治（ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本）は４８位。
　英国のアレックス・イーが優勝した。

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