神村学園―おかやま山陽 ８回表神村学園１死一、三塁、正林が右前に適時打を放つ＝甲子園
関連キーワード
バスケ、日本はスロベニアに完敗 Ｗ杯前、最終強化試合
２５日開幕のバスケットボール男子ワールドカップ（Ｗ杯）に向けた国際強化試合は１９日、東京・有明アリー...
8月19日
西郷、蛭田が首位 ＣＡＴ女子ゴルフ第２日
ＣＡＴレディース第２日（１９日・神奈川県大箱根ＣＣ＝６６３８ヤード、パー７２）今季初勝利となる通算６...
オ２―１日（１９日） オリックス山崎福が９勝目
オリックスは山崎福が６回２／３を無失点と好投し、自己最多更新の９勝目を挙げた。打線は三回に紅林、七回...
慶応、土浦、神村が４強入り 高校野球準々決勝
全国高校野球選手権大会第１２日は１９日、甲子園球場で準々決勝が行われ、慶応（神奈川）、神村学園（鹿児...
大谷４３号、２度目の満塁弾 吉田３ラン、鈴木は２安打
【アナハイム共同】米大リーグは１８日、各地で行われ、エンゼルスの大谷は本拠地アナハイムでのレイズ戦に...
土浦日大９―２八戸学院光星 土浦日大、１１安打で快勝
土浦日大が１１安打で効果的に得点した。三回に後藤、松田の適時打で３点先取。３―２の六回はスクイズ、太...