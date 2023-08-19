神村学園６―０おかやま山陽　神村学園、八回に一挙５点

2023年8月19日 16時47分 （共同通信）
　神村学園―おかやま山陽　８回表神村学園１死一、三塁、正林が右前に適時打を放つ＝甲子園

　神村学園―おかやま山陽　８回表神村学園１死一、三塁、正林が右前に適時打を放つ＝甲子園

　神村学園は八回、失策と犠打野選で得た１死一、三塁から正林の右前打で先制し、岩下の適時打、松尾大の３点二塁打で一気に５点を挙げた。松永が六回途中まで３安打に抑え、救援した黒木が１安打しか許さない無失点リレーだった。
　おかやま山陽は２併殺打もあって三塁を踏めなかった。７回無失点の西野を援護できず、救援の三宅が崩れた。

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