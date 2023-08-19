１０代男女２人が遭難か　滋賀・米原、２０日に捜索

2023年8月19日 23時07分 （共同通信）
　滋賀県警本部

　滋賀県警本部

　滋賀県警米原署は１９日、同県米原市の霊仙山（１０９４メートル）で登山をしていたいずれも同県彦根市の男子予備校生（１９）と女子大学生（１９）と連絡が取れていないと発表した。遭難したとみられ、署員らが２０日朝から付近を捜索する。
　署によると、２人は友人で、１９日午前１０時ごろから登山していた。２人の父が同日夜に「携帯電話が圏外になっていて連絡がつかない」と署に相談した。

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