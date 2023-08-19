滋賀県警本部
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盗撮疑い愛知県職員逮捕 名古屋の入浴施設で
愛知県警中川署は１９日、入浴施設で性的な動画を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）と県迷惑...
8月20日
鵜飼い観覧船が浅瀬に座礁 ２人軽傷か、岐阜・長良川
１９日午後８時５０分ごろ、岐阜市岩倉町の長良川で、同市の伝統漁「長良川鵜飼」の観覧船が浅瀬に乗り上げ...
8月19日
包丁で刺され６７歳女性死亡 殺人未遂容疑で３６歳娘逮捕
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岐阜の川で中２男子溺れ死亡 同級生が通報
１９日午後５時１０分ごろ、岐阜県本巣市根尾能郷の川で、岐阜市東島３丁目の中学２年尾村悠稀さん（１３）...
高校生ら３１人乗るバス横転 生徒１０人搬送、部活で移動中
１９日午前８時半ごろ、鹿児島市春山町の県道で観光バスが路肩で横転したと、運転手から１１９番があった。...
岸田首相、あまりに性急では？海洋放出まで「最終段階」と明言 「漁業者の理解」は後回しでいいの？
＜解説＞ 岸田文雄首相が、東京電力福島第一原発の処理水を海洋放出する政府の計画を実施するかど...