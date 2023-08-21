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8月21日
国内４例目、星空保護区認定 福井県大野市の南六呂師地区
福井県大野市は２１日、同市南六呂師地区がＮＰＯ団体「ダークスカイ・インターナショナル」（国際ダークス...
ことでん社長トラブル多発で辞意 踏切の遮断機下りず電車通過
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牛ふん燃料でロケット発射 エア・ウォーター、北海道
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