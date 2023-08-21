北・東日本、猛暑日注意　沖縄も高温、熱中症対策を

2023年8月21日 16時49分 （共同通信）
　気象庁庁舎

　気象庁庁舎

　東日本で２７日にかけ、北日本と沖縄では２８日ごろにかけ気温の高い状態が続くとして、気象庁は２１日、熱中症予防など体調管理に注意するよう呼びかけた。北・東日本では最高気温が３５度以上の猛暑日になる所があり、沖縄では３３度以上となる可能性があるという。
　気象庁によると、高気圧に覆われ晴れたり、暖かい空気が流れ込んだりする日が多い。

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