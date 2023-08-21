自民・松川るい女性局長辞任へ　仏研修中の写真問題視

2023年8月21日 19時26分 （共同通信）
　松川るい氏

　松川るい氏

　フランス研修中に撮影した写真が「観光旅行のようだ」と問題視された自民党の松川るい女性局長が辞任する意向を固め、党幹部に伝えた。複数の党関係者が２１日、明らかにした。
　松川氏は女性局の研修でフランスを訪問した。パリの観光名所、エッフェル塔前でポーズを取った写真を７月、ＳＮＳに投稿。批判を浴びたため写真を削除した。小渕優子組織運動本部長は、松川氏を注意していた。

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