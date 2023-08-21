松川るい氏
関連キーワード
河野氏、全国でマイナ利用体験会 不安払拭狙い、単独インタビュー
河野太郎デジタル相は２１日、共同通信社の単独インタビューに応じ、マイナンバーを巡る国民の不安払拭に向...
8月21日
月内の処理水放出、最終判断へ 全漁連反対「国民の理解ない」
東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を巡り、岸田文雄首相は２１日、全国漁業協同組合連合会（全漁連）の...
外務省、法の支配強化へセミナー インド太平洋諸国の行政官ら対象
外務省は２１日、インド太平洋諸国など各国の行政官らを対象に、国際法の専門家を育成するセミナーを東京都...
整備新幹線８０４億円要求 北陸・大阪延伸は調査費
国土交通省は２１日、２０２４年度予算の概算要求に、整備新幹線の北海道、北陸、九州各区間の建設費として...
全漁連、処理水に反対姿勢崩さず 首相、風評対策で理解求める
東京電力福島第１原発の処理水海洋放出を巡り、岸田文雄首相は２１日午後４時、全国漁業協同組合連合会（全...
玉木代表と前原氏の一騎打ちに 国民民主代表選、党路線が争点
国民民主党の代表選が２１日、告示された。玉木雄一郎代表（５４）と前原誠司代表代行（６１）の一騎打ち。...