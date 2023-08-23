【午前】９時３２分、自民党本部。３４分、党役員会。４８分、元宿仁同党本部事務総長。５５分、官邸。報道各社のインタビュー。１０時１分、東京電力福島第１原発の処理水処分に関する関係閣僚会議。４３分、ペルーのボルアルテ大統領とテレビ会談。１１時１４分、西村康稔ＧＸ実行推進担当相。

【午後】０時１分、植田和男日銀総裁と会談。１時３３分、秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官。４９分、原内閣情報官。２時５分、海上保安政策プログラム第８期生の表敬。２１分、秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、海部篤軍縮不拡散・科学部長、鯰博行アジア大洋州局長。３５分、秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、鯰アジア大洋州局長。３時１６分、自民党本部。１７分、同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長。５９分、官邸。４時２分、秋葉国家安全保障局長、岡野外務事務次官、増田和夫防衛事務次官、深沢雅貴防衛装備庁長官。３５分、山住昭二熊本県い業生産販売振興協会会長らからイ草製品の贈呈。金子恭之元総務相同席。５時６分、萩生田光一同党政調会長。６時１０分、報道各社のインタビュー。３２分、東京・芝の「ホテル ザ セレスティン東京芝」。フランス料理店「ラ プルーズ東京」で根本匠同党岸田派事務総長、全国商工会連合会の森義久、轡田倉治正副会長と会食。８時５４分、公邸。



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