【午前】５時１５分、官邸。報道各社のインタビュー。２０分、浜田靖一防衛相、松野博一、木原誠二、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一官房副長官補、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。３８分、国家安全保障会議。５９分、報道各社のインタビュー。６時、公邸。９時３５分、官邸。報道各社のインタビュー。４０分、松山政司自民党参院政審会長。１０時２５分、松本剛明総務相、竹内芳明総務審議官。５５分、加藤勝信厚生労働相、木原、磯崎、栗生各官房副長官、藤井健志官房副長官補、厚労省の大島一博事務次官、伊原和人保険局長。１１時３１分、介護職員の働きやすい職場環境づくり表彰式。記念撮影。

【午後】２時４６分、神田真人財務官。３時７分、深沢陽一自民党衆院議員。３０分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。５時１５分、宮本雄二・元駐中国大使。３６分、河野太郎デジタル相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、藤井官房副長官補、デジタル庁の二宮清治デジタル審議官、冨安泰一郎戦略・組織グループ長。６時４１分、報道各社のインタビュー。５６分、東京・丸の内のパレスホテル東京。中国料理店「琥珀宮」で関口昌一自民党参院議員会長と会食。８時３５分、公邸。



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