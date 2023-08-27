日本列島９月２、３日まで猛暑　熱中症対策を

2023年8月27日 16時27分 （共同通信）
　気象庁は２７日、北日本と東日本は９月２日にかけ、西日本と沖縄は同３日ごろにかけて気温が高い状況が続くとして、熱中症対策など健康管理に注意するよう呼びかけた。北日本から西日本にかけては最高気温が３５度以上の猛暑日、沖縄では３３度以上となる恐れがあるという。
　気象庁によると、高気圧に覆われて晴れたり、南から暖かい空気が流れ込んだりして気温が上がる。

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