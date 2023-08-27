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坂本弁護士一家を相次ぎ慰霊 北信越３県で日弁連会長
日弁連の小林元治会長は２７日、オウム真理教幹部らに坂本堤弁護士＝当時（３３）＝の一家が殺害された事件...
8月27日
モノレール車両亀裂、設計に問題 負荷に耐えられず、改良へ
羽田空港と東京都心を結ぶ東京モノレールで２０２２年、車体と台車を連結する部品に亀裂が見つかったトラブ...
ＪＲ九州日田彦山線、２８日復旧 ＢＲＴに切り替え「地域の星に」
２０１７年の豪雨災害で不通となった日田彦山線の一部区間を、ＪＲ九州がバス高速輸送システム（ＢＲＴ）に...
ブルーインパルス大空にスモーク 宮城・松島基地で航空祭
航空自衛隊松島基地（宮城県東松島市）で２７日、航空祭が開かれ、同基地に拠点を置く「ブルーインパルス」...
１２都府県に地震時危険な密集地 初集計から３割未解消
地震で住宅倒壊や火災延焼に至る危険性が高い「地震時等に著しく危険な密集市街地」が、３月末時点で１２都...
被災した神社再建へ寄付募る 佐賀・唐津の土石流で区長
７月１０日の九州北部の大雨で３人が犠牲となった佐賀県唐津市の今坂地区で、土石流が流れ込んだ神社を再建...