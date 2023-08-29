大阪府庁本館（上）と大阪市役所
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8月29日
自治体のＡＩ活用サイトを開設 ｎｏｔｅ運営会社と横須賀市
インターネットの投稿プラットフォーム「ｎｏｔｅ（ノート）」の運営会社と、業務に対話型人工知能（ＡＩ）...
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