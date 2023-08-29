ＩＲ誘致ＰＲ動画で作品無断使用　奈良美智さんらの３点、大阪

2023年8月29日 16時16分 （共同通信）
　大阪府庁本館（上）と大阪市役所

　大阪府庁本館（上）と大阪市役所

　大阪府と大阪市は２９日、カジノを中心とする統合型リゾート施設（ＩＲ）誘致のＰＲ動画で、著名芸術家の奈良美智さん、村上隆さんの作品を含む美術作品３点を無断使用していたと発表した。他の広報物を含めて、許諾期限切れなどの可能性のある作品がこれ以外に２０点あるとしている。
　４月に奈良氏から指摘を受け、動画を提供したＩＲ運営事業者が調査していた。

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