【午前】９時７分、官邸。８分、後藤茂之新しい資本主義担当相、木原誠二官房副長官、新原浩朗内閣官房新しい資本主義実現本部事務局長代理。３６分、栗生俊一官房副長官、伊藤信内閣府賞勲局長。４８分、長崎原爆被災者協議会の田中重光会長ら長崎県内被爆者４団体代表から要望書受け取り。意見交換。林芳正外相、加藤勝信厚生労働相、鈴木史朗長崎市長同席。１０時３１分、全国農業協同組合中央会（ＪＡ全中）の山野徹会長。藤木真也自民党参院議員同席。４６分、亀岡偉民同党衆院議員。１１時２２分、国場幸之助同党衆院議員。

【午後】０時３分、鈴木俊一財務相、西村康稔経済産業相、小倉将信こども政策担当相と福島県産魚介類を使った昼食会。１時２５分、後藤田正純徳島県知事、池田豊人香川県知事、中村時広愛媛県知事、浜田省司高知県知事。同党の山本有二衆院議員、山本順三参院議員同席。５０分、全国知事会の平井伸治会長、村井嘉浩次期会長。山越伸子総務省地域力創造審議官同席。２時５分、深谷晃祐宮城県多賀城市長の表敬。小林史明同党衆院議員同席。２０分、自民党本部。２１分、同党の二階俊博元幹事長、林幹雄元幹事長代理。５３分、官邸。４時７分、青木一彦同党参院議員。１４分、木原官房副長官、森昌文首相補佐官、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、中村亮南部アジア部長、遠藤和也国際協力局長。５２分、萩生田光一同党政調会長から燃料油価格対策に関する緊急提言書受け取り。５時５分、高木陽介公明党政調会長から燃料油価格、電気・ガス料金の負担軽減に関する緊急提言書受け取り。６時７分、報道各社のインタビュー。３３分、東京・神楽坂の日本料理店「八仙」。茶谷栄治財務事務次官、関根正裕商工中金社長、木下康司日本取引所グループ（ＪＰＸ）取締役会議長と会食。７時４９分、東京・永田町の中国料理店「南甫園」。宮沢洋一自民党参院議員ら同党広島県連関係者の懇親会に出席し、あいさつ。８時３分、公邸。



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