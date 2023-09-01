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欧州最優秀選手にハーランドら 女子はスペイン代表ボンマティ
欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）は８月３１日、昨季の男子最優秀選手にマンチェスター・シティー（イングラン...
9月1日
ＩＯＣ、８日に追加競技を決定へ ２８年ロサンゼルス五輪
【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）が９月８日に理事会を開き、２０２８年ロサンゼルス五...
「ベースボール型」授業浸透へ、元メジャーリーガーらが小学校教諭らを指導
3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の優勝に沸き、プロ野球の球場には連日数万...
久保建英のＲソシエダードはＤ組 欧州ＣＬ１次リーグ抽選
【ロンドン共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグの組み合わせ抽選が８月３１日、モ...
バスケ日本、ベネズエラ破り２勝 パリ五輪出場権獲得へ前進
日本、フィリピン、インドネシアが共催するバスケットボール男子ワールドカップ（Ｗ杯）は３１日、沖縄市の...
Ｆ１、ハミルトンが契約延長 メルセデスと２０２５年まで
自動車Ｆ１シリーズのルイス・ハミルトン（英国）がメルセデスとの契約を２０２５年までの２年間延長した。...
8月31日