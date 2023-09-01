大谷ら日本選手は試合なし　米大リーグ

2023年9月1日 07時11分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】米大リーグは８月３１日、各地で行われ、大谷が所属するエンゼルス、吉田のレッドソックス、鈴木のカブスは試合がなかった。

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