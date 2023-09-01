【午前】８時２９分、東京・豊洲の豊洲市場。森健水産庁長官出迎え。視察。仲卸業者らと意見交換。タコを試食。野村哲郎農相同行。９時３３分、官邸。３４分、報道各社のインタビュー。３８分、磯崎仁彦、栗生俊一両官房副長官、村田隆内閣危機管理監、市川恵一官房副長官補、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長。１０時８分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、中村亮南部アジア部長、神田真人財務官、保坂伸経済産業審議官。５８分、宮沢洋一自民党税制調査会長。１１時３０分、甘利明同党前幹事長。

【午後】０時１分、山口那津男公明党代表と与党党首会談。１時４３分、遠藤利明自民党総務会長。２時１５分、内堀雅雄福島県知事。根本匠衆院予算委員長同席。２７分、根本衆院予算委員長。４５分、野村農相、西村康稔経済産業相、松野博一、木原誠二、磯崎、栗生正副官房長官、渡辺博道復興相、武井俊輔外務副大臣、藤井健志、市川両官房副長官補、四方敬之内閣広報官、水野政義農林水産省輸出・国際局長、森水産庁長官、経産省の飯田祐二事務次官、片岡宏一郎福島復興推進グループ長。３時１０分、西村経産相、斉藤鉄夫国土交通相、松野、木原、磯崎、栗生正副官房長官、岡田直樹万博担当相、山田賢司外務副大臣、井上貴博財務副大臣、森昌文首相補佐官、藤井、市川両官房副長官補、経産省の飯田事務次官、茂木正商務・サービス審議官。３時５３分、２０２５年大阪・関西万博関係者会合。４時２２分、新しい資本主義実現会議。５時５２分、報道各社のインタビュー。６時４分、塩谷立自民党安倍派座長。３２分、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）ビジネス投資サミット向けビデオメッセージ収録。７時１６分、東京・銀座の日本料理店「新ばし金田中」。武藤敏郎大和総研名誉理事、鈴木与平鈴与会長と会食。９時２３分、公邸。



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