ＮＹ原油、９カ月半ぶり高値　７営業日続伸、８５ドル台

2023年9月2日 06時11分 （共同通信）
　サウジアラビア東部の石油関連施設＝２０１８年（ロイター＝共同）

　サウジアラビア東部の石油関連施設＝２０１８年（ロイター＝共同）

　【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク原油先物相場は７営業日続伸し、指標の米国産標準油種（ＷＴＩ）の１０月渡しが前日比１・９２ドル高の１バレル＝８５・５５ドルと終値としては昨年１１月中旬以来、約９カ月半ぶりの高値を付けた。
　サウジアラビアが自主的な原油減産を延長するとの見方が強まった。原油需給が世界的に逼迫するとの観測が強まり、買い注文が膨らんだ。

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