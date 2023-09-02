ＮＹ円、１４６円台前半

2023年9月2日 06時33分 （共同通信）
　米国の１００ドル紙幣（ＡＰ＝共同）

　米国の１００ドル紙幣（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比７２銭円安ドル高の１ドル＝１４６円２１～３１銭を付けた。ユーロは１ユーロ＝１・０７６８～７８ドル、１５７円５２～６２銭。
　米サプライ管理協会（ＩＳＭ）が発表した８月の製造業総合景況指数が市場予想を上回ったことなどから米長期金利が上昇し、日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが優勢となった。

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