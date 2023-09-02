北朝鮮が巡航ミサイル発射　黄海側に数発

2023年9月2日 08時26分 （共同通信）
　３月、戦略巡航ミサイルの発射訓練を指導する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右から２人目）（朝鮮中央通信＝共同）

　３月、戦略巡航ミサイルの発射訓練を指導する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（右から２人目）（朝鮮中央通信＝共同）

　【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は２日、北朝鮮が同日午前４時（日本時間同）ごろから、黄海側に巡航ミサイル数発を発射したと明らかにした。米韓両軍が詳細を分析している。
　韓国軍は「韓米が緊密に連携して万全の態勢を維持し、北朝鮮の活動を注視している」としている。

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