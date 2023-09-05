ドジャース左腕ウリアスが逮捕　ＤＶ疑い、既に釈放

2023年9月5日 07時29分 （共同通信）
　ドジャースのウリアス＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　ドジャースのウリアス＝ロサンゼルス（ゲッティ＝共同）

　米大リーグ、ドジャースの先発左腕ウリアスがドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の疑いで逮捕されたと４日、スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）が報じた。既に保釈金を支払い、釈放されたという。２７歳のウリアスは２０１９年にもＤＶの疑いで逮捕され、２０試合の出場停止処分を科された。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧